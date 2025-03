Η «λεπτή θέση» της Τζόρτζια Μελόνι στην Ντάουνινγκ Στριτ

Υποδεχόμενος τη Ιταλίδα ομόλογο του ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι όσον αφορά την Ουκρανία, Βρετανία και Ιταλία μοιράζονται την «ίδια στάση».

Ωστόσο η θέση της Μελόνι, σχολιάζει BBC, είναι «λεπτή».

Αφενός επειδή βρίσκεται κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει επανειλημμένα την εκτίμησή του για εκείνη.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Μελόνι έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο συντηρητικό συνέδριο CPAC που ευθυγραμμίζεται με το κλίμα Τραμπ.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni has just arrived at Downing Street for a bilateral meeting with Sir Keir Starmer.

Meloni was greeted warmly by Starmer at the door to No 10, before the two leaders posed for pictures and headed inside for talks.

