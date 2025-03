Σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία θα παρουσιάσουν Βρετανία και Γαλλία στις ΗΠΑ

Την ανακοίνωση έκανε στο ΒΒC ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, λίγες ώρες προ της συνόδου για την Ουκρανία που φιλοξενείται στο Λονδίνο και στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 15 ηγετών.

Έπειτα από συνομιλίες που είχε ο Στάρμερ με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «συμφωνήσαμε η Βρετανία μαζί με τη Γαλλία και ίσως μία ή δύο άλλες χώρες να συνεργαστούν με την Ουκρανία πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε το σχέδιο αυτό με τις ΗΠΑ», επεσήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο BBC.

“Nobody wanted to see that”

UK PM Keir Starmer says he has spoken to both Ukraine’s President Zelensky and US President Donald Trump since their confrontation in the Oval Office, which he says displayed “a lot of tension”

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 2, 2025