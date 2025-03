Αμερικανός βουλευτής για Τραμπ: Ενας δειλός, μαριονέτα του Πούτιν

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών επέκρινε έντονα τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ν. Βανς και μιλώντας στο CNN περιέγραψε τον Τραμπ ως «δειλό» και «μαριονέτα» του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «ντροπή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένας δειλός, μαριονέτα του Βλαντιμίρ Πούτιν», είπε ο Μόλτον στο CNN. «Και ο αντιπρόεδρος είναι ένας δειλός που είναι η μαριονέτα του Ντόναλντ Τραμπ . Αυτό που είδαμε στη συνάντηση ήταν δύο δειλές μαριονέτες που αντιμετώπιζαν έναν ήρωα. Είτε τους υποστηρίζεις είτε όχι, ως Αμερικανός, είναι ντροπιαστικό που ο μόνος πραγματικός ήρωας σε αυτό το δωμάτιο ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος».

Ο Μόλτον δεν υιοθέτησε την ιδέα ότι ο Ζελένσκι θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει μια πιο ήπια προσέγγιση, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ. «Να δείξει πιο πολύ σεβασμό σε ποιον; Σε έναν πρόεδρο που άφησε μια συμφωνία να καταρρεύσει στην πρώτη του θητεία επειδή ο Πούτιν την αγνόησε; Σε έναν αντιπρόεδρο που δεν επισκέφτηκε καν την Ουκρανία; Δεν ξέρω σχεδόν κανέναν στο Κογκρέσο που να ενδιαφέρεται για την εθνική ασφάλεια και να μην έχει πάει στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου».

Συνέχισε λέγοντας:«Ο Ζελένσκι δεν χρωστάει σε κανέναν σε αυτό το Οβάλ Γραφείο, καμία εκτίμηση. Στην πραγματικότητα, μακάρι να τους είχε βάλει στη θέση τους ακόμα πιο έντονα».

A truly embarrassing moment for our country. I know the vast majority of my Republican colleagues agree with me. They’re too scared to say it themselves. pic.twitter.com/bfNeLz9pJb

