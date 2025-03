Μέση Ανατολή: Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε υψηλόβαθμο ηγέτη της Αλ Κάιντα στη Συρία

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η CENTCOM σημειώνει ότι «στις 23 Φεβρουαρίου, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή ακριβείας στη βορειοδυτική Συρία, στοχεύοντας και σκοτώνοντας τον Μοχάμεντ Γιουσούφ Ζιγια Ταλάι, τον ανώτερο στρατιωτικό ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούρας αλ-Ντιν (HaD), παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

Η αεροπορική επιδρομή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της CENTCOM, μαζί με τους εταίρους στην περιοχή, να διακόψουν και να υποβαθμίσουν τις προσπάθειες τρομοκρατών να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον πολιτών και στρατιωτικού προσωπικού από τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και τους εταίρους μας σε όλη την περιοχή και πέρα ​​από αυτήν».

«Όπως έχουμε πει στο παρελθόν, θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε αμείλικτα αυτούς τους τρομοκράτες για να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και το προσωπικό των ΗΠΑ, των συμμάχων και συνεργατών στην περιοχή», δήλωσε ο στρατηγός Μάικλ Έρικ Κουρίλα, διοικητής της CENTCOM.

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria

On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025