«Γιατί δεν φοράς κοστούμι;» – «Θρίλερ» και με την ενδυμασία Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν γίνει συστάσεις να εγκαταλείψει το συνηθισμένο μιλιτέρ look και να φορέσει κοστούμι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται μάλιστα να προσεβλήθη όταν είδε ότι ο συνομιλητής του δεν το έπραξε.

Αυτό εκνεύρισε τον Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Axios.

Μάλιστα καθώς ο Τραμπ έσφιγγε το χέρι του Ζελένσκι στην είσοδο της Δυτικής Πτέρυγας, ακούστηκε να λέει ειρωνικά: «Είναι καλοντυμένος σήμερα».

Και υπήρξε και συνέχεια όταν κατά τη διάρκεια της (καταστροφικής) συνέντευξης Τύπου, ο δημοσιογράφος Μπράιν Γκλεν ρώτησε τον Ζελένσκι, «Γιατί δεν φοράς κοστούμι, είστε στο πιο σημαντικό γραφείο των ΗΠΑ», εγκαλώντας τον ότι δεν σέβεται τις ΗΠΑ.

The reporter who asked Zelensky if he owned a suit, Brian Glenn, is from the pro-Trump network Real America’s Voice and Rep. Marjorie Taylor Greene’s boyfriend. He got one of the rare Oval Office interviewer spots after the White House blocked the Associated Press pic.twitter.com/oiYOi3PMeS

— Drew Harwell (@drewharwell) February 28, 2025