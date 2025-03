«Καταπληκτικό για την τηλεόραση», υπέροχο για τον Πούτιν: Πώς ο Τραμπ παγίδευσε τον Ζελένσκι σε live μετάδοση

Εάν κάποιος είχε την παραμικρή αμφιβολία για το ποιος έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας, μετά το σοκαριστικό – σε live μετάδοση – ναυάγιο της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, θα είναι πια βέβαιος: Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του.

Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή υποτίθεται ότι θα ήταν μια ευκαιρία να σώσει τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από μερικές ταραχώδεις εβδομάδες. Ακόμη και όσοι αναγνώριζαν ότι ο Τραμπ είναι απολύτως απρόβλεπτος, σχολίαζαν πως είχε ήδη αποκαλέσει τον Ζελένσκι δικτάτορα. Οπότε τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί στον Ουκρανό πρόεδρο;

Και να που συνέβη. Η πλήρης αποδόμησή του σε live μετάδοση από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι ντι Βανς, που τον είπαν αχάριστο και τον κατηγόρησαν εν ολίγοις ότι με την στάση του όλα αυτά τα χρόνια έχει καταστρέψει τη χώρα του και έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες. Εκείνος επέμενε να απαντά, «μα εμείς δεχθήκαμε εισβολή», αλλά…

Ο αντιπρόεδρος Βανς ήταν εκείνος που άναψε ουσιαστικά το φιτίλι, ρωτώντας τον «πόσες φορές εξέφρασες ευγνωμοσύνη σε αυτή τη συνάντηση». Και μετά φρόντισε με ένα κήρυγμα περί διπλωματίας, να μετατρέψει την σπίθα σε φωτιά.

Όλα αυτά με πρόεδρο και αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να υψώνουν τη φωνή τους και να κουνούν το δάχτυλο, τον Ζελένσκι να είναι εμφανώς απροετοίμαστος για μία τέτοια εξέλιξη, τους δημοσιογράφους να παρακολουθούν έκπληκτοι το απολύτως απροσδόκητο «σόου» και την Ουκρανή πρέσβειρα να κρατάει το κεφάλι της, σε απόγνωση, αδυνατώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί.

Ukraine’s ambassador to the US Oksana Markarova’s reaction to the clash between Trump and Zelensky. pic.twitter.com/jva0QWJnHB

— KyivPost (@KyivPost) February 28, 2025