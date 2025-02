«Βατερλώ» Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – «Να επιστρέψεις όταν είσαι έτοιμος για ειρήνη»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βαριά πληγωμένος από τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, αποχώρησε πρόωρα από την συνάντηση αφού πρώτα, μέσα στο Οβάλ Γραφείο είχε βομβαρδιστεί με επιθέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

CNN: “The press conference between Zelenskyy and Trump has officially been canceled. This is a catastrophe…”

Today is one of the saddest days in U.S. history. Our standing in the world. Our defense of freedom — is dead.

pic.twitter.com/9A0DMaYWbu

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 28, 2025