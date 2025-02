Λευκός Οίκος: Επιθεση κατά ριπάς στον Ζελένσκι – «Τζογάρεις με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»

«Όσα κάνετε είναι ασέβεια προς τη χώρα – αυτή τη χώρα που σας στήριξε πολύ περισσότερο από ό,τι πολλοί άνθρωποι είπαν ότι θα έπρεπε», τον κατηγόρησε ο Τραμπ, με τον Ζελένσκι να λέει πως τρέφει σεβασμό για τις ΗΠΑ.

«Είπατε μια φορά ευχαριστώ, κατά την διάρκεια αυτής της συνάντησης;» του αντεπιτέθηκε ο Βανς.

«Εκφράσατε κάποια λόγια εκτίμησης για τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο που προσπαθεί να σώσει τη χώρα σας», επέμεινε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προσπαθεί να διαμαρτυρηθεί: «Σας παρακαλώ, νομίζετε ότι αν φωνάζετε για τον πόλεμο…», και τον Τραμπ να τον διακόπτει: «Η χώρα σας έχει μεγάλο πρόβλημα».

JUST NOW: Vance and Trump disrespected and attacked Zelenskyy together in front of the world.

«Υπέγραψα συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός το 2019, αντέτεινε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι τον διαβεβαίωσαν πως η συμφωνία θα τηρηθεί, αλλά ο Πούτιν την έσπασε με την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Για τι είδους διπλωματία, JD [Vance], μιλάς;».

«Οι άνθρωποι πεθαίνουν, σου τελειώνουν οι στρατιώτες», του καταλόγισε επίσης ο Τραμπ.

«Αν μπορείτε να έχετε κατάπαυση πυρός, εκμεταλλευτείτε το. Λέτε ότι δεν θέλετε κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος επέμεινε ότι πρέπει να υπάρχουν «εγγυήσεις ασφαλείας».

Η συνάντηση εντούτοις είχε ξεκινήσει καλά. Στην αρχή, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι θα πρέπει να κάνει «συμβιβασμούς».

«Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς συμβιβασμούς. Επομένως, σίγουρα θα υπάρξουν κάποιοι συμβιβασμοί, αλλά ελπίζω να μην είναι τόσο μεγάλοι όσο νομίζουν ορισμένοι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ τόνισε ότι συνομίλησε πριν λίγες μέρες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να κάνει μια συμφωνία. «Ελπίζω ότι θα με θυμούνται ως ειρηνοποιό», είπε ο Τραμπ. «Δεν είμαι ούτε με τη Ρωσία, ούτε με την Ουκρανία. Είμαι με την Αμερική», δήλωσε.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη συμφωνία, αλλά επέμεινε στην ερώτηση, για το τι είναι διατεθειμένες να κάνουν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία. Σημείωσε δε ότι η χώρα του έχει ανάγκη την αμερικανική αεράμυνα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμβιβαστεί με «έναν δολοφόνο στο έδαφός μας».

«Μαζί, μπορούμε να τον σταματήσουμε», είπε αναφερόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν, δείχνοντας στον Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφίες από τα μέτωπα της μάχης. «Ακόμη και στον πόλεμο υπάρχουν κανόνες. … Αυτοί οι τύποι, δεν έχουν κανόνες», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Ρωσία.

An important visit to the United States. In Washington, I met with a bipartisan delegation from the U.S. Senate.

Our discussions focused on the continued military assistance for Ukraine, relevant legislative initiatives, my meeting with President Trump, efforts to achieve a just… pic.twitter.com/KJcosUpygc

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025