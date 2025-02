Skype: Τέλος εποχής – Κλείνει τον Μάιο

Όπως έκανε γνωστό η Microsoft, το Skype θα κλείσει τον Μάιο.

Η Microsoft ενθαρρύνει τους χρήστες του Skype να μεταβούν στην εφαρμογή Teams.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a

