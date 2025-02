Μεγάλη ήττα Ζελένσκι στο ουκρανικό κοινοβούλιο – Δεν πέρασε ψήφισμα επιβεβαίωσης της νομιμοποίησής του

Σε ειδική προ ημερησίας διατάξεως συνεδρίαση της ουκρανικής εθνικής αντιπροσωπείας, κατατέθηκε κείμενο, που επαναβεβαίωνε τη νομιμοποίηση του Ουκρανού προέδρου. Μάλιστα η συνεδρίαση έγινε την ημέρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν στο Κίεβο για να στηρίξουν τον Ζελένσκι.

Το κείμενο ψηφίστηκε από 218 μέλη του σώματος, έλαβε 8 ψήφους λιγότερες από τις 226 που απαιτούνταν για να εγκριθεί.

Συνολικά 54 μέλη της ουκρανικής Βουλής, παρόντα στην αίθουσα, απείχαν από την ψηφοφορία – ανάμεσά τους 38 εκλεγμένα με το κόμμα του προέδρου, που ονομάζεται Υπηρέτης του Λαού.

Το ψήφισμα κατατέθηκε από την ηγεσία του κοινοβουλίου εν είδει συμβολικής στήριξης στον αρχηγό του κράτους, η νομιμοποίηση του οποίου αμφισβητήθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που φάνηκε να ενστερνίζεται θέσεις της Ρωσίας για το ζήτημα. Η αδυναμία να περάσει συνιστά σοβαρή πολιτική ήττα για τον Ζελένσκι σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή.

The Ukrainian Parliament, in the presence of EU officials, failed to pass a vote supposed to demonstrate parliamentary support for Zelensky

The failure of the resolution comes at a critical moment as last week Trump accused Zelensky of acting like a dictator pic.twitter.com/FJGXGsRpDc

