Τραμπ – Μακρόν: Μηνύματα, φιλοφρονήσεις και γκρίζες ζώνες

Οι έπαινοι, τα χαμόγελα και οι δυναμικές, μακρόσυρτες χειραψίες -μακρά παράδοση αυτές στα μεταξύ τους τετ α τετ – δεν έλειψαν.

Παρομοίως και τα μηνύματα, εκατέρωθεν.

Ο Μακρόν εμφανίστηκε αρκετά «αμυντικός» στις (μακροσκελείς) απαντήσεις του. Επεσήμανε ξανά και ξανά ότι πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τη Ρωσία. Ο Τραμπ στο συγκεκριμένο σημείο, αρκέστηκε να κοιτά άλλοτε απαθής και άλλοτε κλείνοντας ελαφρά τα μάτια του κάθε φορά που ο Μακρόν ανέφερε τη Μόσχα.

Η συνάντηση ήταν, κατά πως φαίνεται, εγκάρδια και πολύ λιγότερο τεταμένη από ό,τι προέβλεπαν πολιτικοί αναλυτές, σχολιάζει το ΒΒC.

Αλλωστε αμφότερες οι πλευρές προσήλθαν σε αυτή αναζητώντας διαβεβαιώσεις.

Ο Μακρόν ήλπιζε ότι οι ΗΠΑ θα δεσμευόταν σταθερά για την ασφάλεια της Ουκρανίας και θα συνέχιζε να παίζει ρόλο στη διατήρηση της κυριαρχίας της.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ήλπιζε ότι η Γαλλία θα δεσμευόταν -όπως και η Ευρώπη- να συνεισφέρει μεγαλύτερο μερίδιο στην άμυνα της ηπείρου, μια μακροχρόνια και συχνά επαναλαμβανόμενη κριτική για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ από τον Τραμπ.

Και οι δύο πλευρές υποστήριξαν πάντωψς ότι η χθεσινή μέρα ήταν «παραγωγική».

Αλλά το εάν ο Τραμπ θα μπορέσει να τερματίσει τις μάχες στο ουκρανικό μέτωπο μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, παραμένει πολύ ασαφές.

Στο τέλος της συνέντευξης Τυπου, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Μακρόν για το ταξίδι του στον Λευκό Οίκο και ακούστηκε να λέει:

«Θα τα πούμε ξανά σύντομα… θα το λύσουμε αυτό το πράγμα, θα το κάνουμε».

‘Εδωσαν τα χέρια και αγκαλιάστηκαν προτού εγκαταλείψουν την κοινή σκηνή.

Σε επίπεδο εικόνας, το κλίμα που επειχειρήθηκε να καλλιεργηθεί δεν σκιάστηκε ούτε από την απόφαση των ΗΠΑ να καταψηφίσουν το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την Ουάσινγκτον να συντάσσεται με χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, η Λευκορωσία και το Σουδάν έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων.

Στα δε highlights των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών, που όπως είπαμε εξελίχθηκαν σε δύο φάσεις, περιλαμβάνονται σίγουρα τα εξής:

Notable moment in the Oval Office where Trump says “Europe is loaning the money to Ukraine” and “they’re getting their money back” when Macron interrupted to say, “No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort.” pic.twitter.com/QFzv9WhsIz

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 24, 2025