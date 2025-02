Λευκός Οίκος: Η στιγμή που ο Μακρόν διακόπτει τον Τραμπ και εξηγεί τι πλήρωσε η Ευρώπη για την Ουκρανία

Ο Γάλλος Πρόεδρος διέκοψε τον Αμερικανό Πρόεδρο για να του εξηγήσει καλύτερα τη συνδρομή της Ευρώπης στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ εξηγούσε το ειρηνευτικό του πλάνο και ξεκίνησε να λέει::

«Για να καταλάβετε, η Ευρώπη δανείζει τα χρήματα στην Ουκρανία. Παίρνουν τα χρήματά τους πίσω».

Notable moment in the Oval Office where Trump says “Europe is loaning the money to Ukraine” and “they’re getting their money back” when Macron interrupted to say, “No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort.” pic.twitter.com/QFzv9WhsIz

