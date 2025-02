Νέο τελεσίγραφο Μασκ για απολύσεις στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μασκ αναφέρει: «Εκείνοι που αγνόησαν το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ να επιστρέψουν στην εργασία τους, έχουν τώρα λάβει περιθώριο ενός μήνα. Αρχής γενομένης από αυτήν την εβδομάδα, όσοι δεν επιστρέψουν στην εργασία του, θα τεθούν σε διοικητική άδεια».

Those who ignored President Trump’s executive order to return to work have now received over a month’s warning.

Starting this week, those who still fail to return to office will be placed on administrative leave. https://t.co/7XRj6W21eX

— Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2025