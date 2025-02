Γερμανικές εκλογές: Τηλεφώνημα Μασκ σε Βάιντελ για συγχαρητήρια – «Το AfD σε επικοινωνία με την κυβέρνηση Τραμπ»

Η Βάιντελ επεσήμανε σε δηλώσεις της ότι το AfD βρίσκεται «σε επικοινωνία» με την κυβέρνηση Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Είπε επίσης, σύμφωνα με το BBC, ότι όταν ξύπνησε σήμερα, Δευτέρα, το πρωί, είχε μια σειρά αναπάντητων κλήσεων από τις ΗΠΑ.

Η Βάιντελ -το κόμμα της οποίας εξασφάλισε σχεδόν το 21% των ψήφων, διπλασιάζοντας τα ποσοστά του- χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του AfD στις γερμανικές εκλογές «μια ιστορική επιτυχία», κάνοντας λόγο για σημάδι ότι «είμαστε σε άνοδο».

«Αυτή είναι μια απίστευτη επιτυχία, δεδομένου ότι το κόμμα μας είναι μόλις 12 ετών» επεσήμανε, προσθέτοντας ότι κανένα κόμμα στην Ευρώπη δεν κατάφερε να καθιερωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Νωρίτερα, η Βάιντελ στάθηκε στις επιδόσεις του κόμματός της μεταξύ των νέων ψηφοφόρων και τόνισε ότι «αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι είμαστε το κόμμα του μέλλοντος».

Σε ανάρτησή του, ο Έλον Μασκ ανέφερε ότι, με τον ρυθμό αυξάνει τις δυνάμεις του, το AfD θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Indeed, congratulations @Alice_Weidel!

At this rate of growth, @AfD will be the majority party by the next election. https://t.co/clXFDsKPn7

— Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2025