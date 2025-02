ΕΕ: Υιοθετήθηκε το 16ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Το τελευταίο πακέτο επεκτείνει τις απαγορεύσεις στις εισαγωγές αλουμινίου από τη Ρωσία. Επίσης, σχεδόν διπλασιάζει τον αριθμό των πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας – που αποσκοπούν στην αποφυγή προηγούμενων κυρώσεων – που υπόκεινται σε κυρώσεις, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε 153.

«Αυτός ο νέος γύρος κυρώσεων δεν στοχεύει μόνο τον ρωσικό σκιώδη στόλο, αλλά και εκείνους που υποστηρίζουν τη λειτουργία μη ασφαλών πετρελαιοφόρων, χειριστήρια βιντεοπαιχνιδιών που χρησιμοποιούνται για την οδήγηση drones, τράπεζες που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεών μας και μέσα προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά ψεμάτων», αναφέρει ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

EU delivers: Foreign Ministers just approved the 16th package of sanctions against Russia.

It hits everything from shadow fleet ships to gaming controllers used to control drones.

We now have the most extensive sanctions ever, weakening Russia’s war effort.

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 24, 2025