Μασσαλία: Έκρηξη στο ρωσικό προξενείο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, δημοτική αστυνομία και σωστικά συνεργεία. Πηγή στις γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι γύρω από το προξενείο έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας και ότι 38 πυροσβέστες έχουν μεταβεί στο χώρο.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι άγνωστοι πέταξαν πλαστικά μπουκάλια στον τοίχο του προξενείου και ένα από αυτά εξερράγη προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το μέγεθος των ζημιών.

Το προσωπικό του προξενείου είναι σώο και αβλαβές, σύμφωνα με πηγή στις γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σχολιάζοντας το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ανέφερε ότι η επίθεση αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά του τρομοκρατικού χτυπήματος. Μάλιστα απαίτησε από τη Γαλλία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης.

«Οι εκρήξεις στο έδαφος του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Μασσαλία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας τρομοκρατικής ενέργειας», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, όπως μετέδωσε το TASS.

«Απαιτούμε (από τη Γαλλία) εξαντλητικά και άμεσα μέσα για τη διερεύνηση του περιστατικού καθώς και να γίνουν βήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας των ρωσικών αποστολών στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

‼️ The Russian consul general in Marseille confirmed that the explosion took place inside the consulate

According to preliminary information, unknown persons threw two molotov cocktails into the garden on the territory of the consulate. A stolen car was found near the scene of… pic.twitter.com/bAqKmaXGqm

— NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2025