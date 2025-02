Συγχαρητήρια Στάρμερ στον Μερτς: «Θα συνεργαστούμε για την κοινή ασφάλεια των χωρών μας»

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη νέα κυβέρνηση για να βαθύνουμε την ήδη ισχυρή σχέση μας, να ενισχύσουμε την κοινή μας μας ασφάλεια και να φέρουμε ανάπτυξη στις δυο χώρες μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός των Εργατικών μέσω X.

Congratulations to @_FriedrichMerz and @CDU/@CSU for the results in Germany’s election.

I look forward to working with the new government to deepen our already strong relationship, enhance our joint security and deliver growth for both our countries.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 23, 2025