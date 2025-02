Συγχαρητήρια Ζελένσκι στο CDU και τον Μερτς με μήνυμα προς Ευρώπη και…ΗΠΑ

«Αδημονούμε να συνεχίσουμε τη κοινό έργο μας με τη Γερμανία για να προστατεύσουμε ζωές, να φέρουμε πιο κοντά αληθινή ειρήνη στην Ουκρανία και να ενισχύσουμε την Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να αναπτύξει τις βιομηχανίες της» και να σημειώσει «κοινές επιτυχίες» που «θα φέρουν ακόμη μεγαλύτερη ενότητα» στη Γηραιά Ήπειρο, πρόσθεσε.

Η επισήμανση ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί εαυτόν είναι βεβαίως μία έμμεση αναφορά στη στάση των ΗΠΑ. Πυρά κατά της στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης εξαπέλυσε χθες και ο Φρίντριχ Μερτς.

I congratulate the CDU/CSU and @_FriedrichMerz on their victory in the Bundestag elections. A clear voice from the voters, and we see how important this is for Europe.

We look forward to continuing our joint work with Germany to protect lives, bring real peace closer to Ukraine,…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2025