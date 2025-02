Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με Μακρόν και Στάρμερ πριν το ταξίδι τους στην Ουάσινγκτον

«Συζητήσαμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην Ουκρανία, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά», σημείωσε σήμερα σε ανάρτησή της στο X.

«Κάναμε απολογισμό των επαφών μας με τους Αμερικανούς εταίρους μας και συζητήσαμε για έργα για την άμυνα και την ασφάλεια της ηπείρου μας», πρόσθεσε η ίδια.

Had good exchanges on the phone this weekend with @EmmanuelMacron and @Keir_Starmer.

We discussed our unflinching support to Ukraine, financially and militarily.

We shared updates on our contacts with US partners and discussed plans for the defence & security of our continent.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2025