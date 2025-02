Λίβανος: Ισραηλινά μαχητικά πάνω από τη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της κηδείας Νασράλα

Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επανειλημμένα πλήγματα στον νότιο και ανατολικό Λίβανο σήμερα παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τις 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το AFP.

Additional footage and details on the flight of Israeli jets that flew low over Beirut, Lebanon during ongoing public funerals and events for key decisions-makers of Lebanese Hezbollah that were eliminated during last year’s conflict between Hezbollah and Israel. https://t.co/WyCLCgL7V2

— OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2025