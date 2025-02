Οργή Νετανιάχου: «Παγώνει» την απελευθέρωση Παλαιστινίων μέχρι να τερματιστούν οι «ταπεινωτικές» για τους ομήρους τελετές της Χαμάς

Μία εβδομάδα πριν από το τέλος της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που υπέστη πελώρια καταστροφή έπειτα από 15 μήνες πολέμου, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αλληλοκατηγορήθηκαν για κατάφωρες παραβιάσεις της συμφωνίας κατά τη διάρκεια αυτής που επρόκειτο να είναι η έβδομη ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η Χαμάς πράγματι απελευθέρωσε έξι ομήρους, τους τελευταίους ζωντανούς που προβλεπόταν κατά την πρώτη φάση. Όμως, ενώ είχε ήδη επισκιαστεί από τη σύγχυση για την τύχη της ομήρου Σίρι Μπίμπας, ο θάνατος της οποίας επιβεβαιώθηκε εντέλει χθες Σάββατο το πρωί, η ανταλλαγή συνοδεύτηκε, όπως και προηγούμενες, από σκηνές που προκάλεσαν οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση. Ένοπλοι, κουκουλοφόροι μαχητές του κινήματος επέδειξαν πάνω σε σκηνή τους πέντε ομήρους στο πλήθος, προτού τους παραδώσουν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ). Ο έκτος όμηρος, ο Χισάμ αλ Σάγεντ, 37 ετών, Ισραηλινός Βεδουίνος, όμηρος στη Γάζα για σχεδόν δέκα χρόνια, παραδόθηκε στη ΔΕΕΣ χωρίς κάμερες παρούσες.

Ενώ αναμενόταν να αποφυλακιστούν 620 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε αντάλλαγμα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε, έπειτα από συνεδρίαση με αξιωματούχους του μηχανισμού ασφαλείας, πως οι αποφυλακίσεις δεν θα γίνουν.

«Υπό το φως των επανειλημμένων παραβιάσεων της Χαμάς, ιδίως των ταπεινωτικών τελετών που ατιμάζουν τους ομήρους μας, και της κυνικής χρησιμοποίησης των ομήρων για σκοπούς προπαγάνδας, αποφασίστηκε να καθυστερήσει η απελευθέρωση των τρομοκρατών (σ.σ. των Παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης) που προβλεπόταν (χθες Σάββατο) ώσπου να εξασφαλιστεί ότι η απελευθέρωση των επόμενων ομήρων θα γίνει χωρίς ταπεινωτικές τελετές», τόνισε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Η Χαμάς κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση για «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας ότι ο ισχυρισμός ότι οι «τελετές παράδοσης ομήρων είναι ταπεινωτικές» είναι ψέμα και πρόσχημα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να αποφύγει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την συμφωνία.

Η απόφαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν «Νετανιάχου αντανακλά μία εσκεμμένη απόπειρα διατάραξης της συμφωνίας, αντιπροσωπεύει ξεκάθαρη παραβίαση των όρων της και δείχνει την έλλειψη αξιοπιστίας της δύναμης κατοχής στην τήρηση των υποχρεώσεών της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Εζάτ αλ-Ρασκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οικογένειες περίμεναν ανυπόμονα την αποφυλάκιση συγγενών τους. «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως ο γιος μου θα αφεθεί ελεύθερος έπειτα από 33 χρόνια» φυλάκισης, είπε —πριν από την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών— η Ουμ Ντίγια αλ Αγά, 80 ετών, που περίμενε σε νοσοκομείο στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Χθες το πρωί, μαχητές με στολές παραλλαγής αναπτύχθηκαν στη Ράφα, για τις δυο πρώτες απελευθερώσεις ομήρων, ορισμένοι με αυτόματα τουφέκια, άλλοι με εκτοξευτήρες ρουκετών. Με πρόσωπο γεμάτο ένταση, ο Ταλ Σοχάμ, Ισραηλινός που έχει επίσης υπηκοότητα Ιταλίας και Αυστρίας, 40 ετών, που απήχθη την 7η Οκτωβρίου 2023, υποχρεώθηκε να προφέρει κάποιες λέξεις. Πλάι του βρισκόταν ο Αβερά Μεγκίστου, 38 ετών, όμηρος για πάνω από δέκα χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας. Κάμερες τον είχαν καταγράψει να σκαρφαλώνει τον φράχτη που χωρίζει τον παλαιστινιακό θύλακο από το Ισραήλ το 2014.

Παρόμοιο σενάριο επαναλήφθηκε στη Νουσέιρατ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, όπου αφέθηκαν ελεύθεροι οι Ελία Κοέν, Ομέρ Σεμ Τοβ και Ομέρ Βενκέρτ, 22 ως 27 ετών, που είχαν απαχθεί στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα. Εμφανίστηκαν χαμογελαστοί έπειτα 505 ημέρες ομηρίας.

Ο τρόπος που αφέθηκαν ελεύθεροι οι όμηροι έχει καταγγελθεί επανειλημμένα από την κυβέρνηση του Ισραήλ, τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό.

Χθες βράδυ, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που κατά τα φαινόμενα γυρίστηκε μέσα στην ημέρα στη Νουσέιρατ, στο οποίο εμφανίζεται δυο όμηροι που βλέπουν την απελευθέρωση τριών Ισραηλινών και εκλιπαρούν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να φροντίσει να αφεθούν ελεύθεροι κι αυτοί.

