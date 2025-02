Μασκ προς ομοσπονδιακούς υπαλλήλους: Δηλώστε τι κάνατε την περασμένη εβδομάδα – Η απουσία απάντησης θα θεωρηθεί παραίτηση

«Σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου Τραμπ, όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα λάβουν σύντομα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αναφέρουν τι έκαναν την περασμένη εβδομάδα» έγραψε ο Μασκ και πρόσθεσε: «Η απουσία απάντησης θα θεωρηθεί παραίτηση».

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.

Failure to respond will be taken as a resignation.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025