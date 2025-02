«Δέκα χρόνια αδιανόητου πόνου»: Ελεύθερος μετά από 3.812 μέρες αιχμαλωσίας από τη Χαμάς ο Αβέρα Μενγκίστου

«Η οικογένειά μας πέρασε δέκα χρόνια και πέντε μήνες αδιανόητου πόνου», γράφουν οι οικείοι του στην ανακοίνωσή τους. «Σε όλο αυτό διάστημα, έγιναν αδιάκοπες προσπάθειες για την επιστροφή του, έγιναν προσευχές και εκκλήσεις, κάποιες φορές σιωπηρά, που δεν βρήκαν ανταπόκριση παρά σήμερα» προστίθεται στην ανακοίνωση της οικογένειας του ομήρου, που είχε περάσει στη Γάζα τον Σεπτέμβριο του 2014 και έκτοτε κρατούνταν εκεί.

«Μετά από 3.812 μέρες ο Αβέρα επιστρέφει σπίτι» αναφέρει σε ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός

After 3,812 days Avera is home.

After 504 days Tal is home. pic.twitter.com/RO5vib2nfT

— Israel Defense Forces (@IDF) February 22, 2025