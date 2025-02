«Θα τα πούμε στο δικαστήριο»: Έντονη λογομαχία Τραμπ με την κυβερνήτη του Μέιν για το διάταγμα περί διεμφυλικών αθλητών (βίντεο)

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Τραμπ υπερηφανεύτηκε μπροστά στους κυβερνήτες των πολιτειών που έγιναν δεκτοί στον Λευκό Οίκο για το διάταγμα που υπέγραψε στις αρχές του Φεβρουαρίου. «Πολλοί δημοκρατικοί με πολεμούν για το θέμα αυτό. Μια χαρά» ανέφερε σε ειρωνικό τόνο. Απευθυνόμενος στη συνέχεια στην κυβερνήτη του Μέιν, τη ρώτησε προκλητικά: «Δεν θα συμμορφωθείτε;».

BREAKING: In a stunning moment of defiance, Maine’s Governor Janet Mills stands up to Trump, saying she is complying with state and federal (anti-discrimination) law, and will see him in court over his threat to withhold federal funds. This is incredible.pic.twitter.com/2eBS3JcdK1

— Really American (@ReallyAmerican1) February 21, 2025