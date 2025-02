Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα 300 δισ. «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων που «ξεκλειδώνουν» το τέλος της σύγκρουσης

Πρόκειται, όπως σχολιάζει το πρακτορείο, για τις πρώτες αναφορές ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ανάψει «πράσινο φως» για τη χρήση «παγωμένων» κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, κάτι που ενδεχομένως αποτελεί μία αρχική ένδειξη για τους συμβιβασμούς που προτίθεται να κάνει η Μόσχα για τη λήξη της σύγκρουσης, τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά.

Τα κύρια αιτήματα της Ρωσίας περιλαμβάνουν την απόσυρση των στρατευμάτων του Κιέβου από τα ουκρανικά εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα και τον τερματισμό των φιλοδοξιών της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Το Reuters αναφέρει ότι δεν είναι σαφές αν το σενάριο της χρήσης «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων συζητήθηκε στις συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, ενώ υπενθυμίζει ότι η Μόσχα στο παρελθόν δήλωνε πως οποιαδήποτε χρήση αυτών των κεφαλαίων στην Ουκρανία, θα ισοδυναμούσε με ληστεία.

Exclusive: Russia could agree to using $300 billion of sovereign assets frozen in Europe for reconstruction in Ukraine but will insist that part of the money is spent on the one-fifth of the country that Moscow’s forces control, three sources told Reuters https://t.co/eSD6FZSl90

— Reuters (@Reuters) February 21, 2025