Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει ότι οι δολοφόνοι του Άριελ και του Κφιρ Μπίμπας «δεν αξίζουν να περπατήσουν σε αυτή τη γη»

«Φανταστείτε τη φρίκη τους», δήλωσε μέσα από ένα αγγλόφωνο βίντεο, μιλώντας για την οικογένεια Νιρ Οζ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Φανταστείτε τη σύγχυσή τους. Τέλεια μικρά παιδιά που δεν πλήγωσαν ποτέ ψυχή. Ένα μωρό, για την αγάπη του Θεού».

Αποκαλεί τέρατα τη Χαμάς για τη δολοφονία των νεαρών αγοριών, καθώς και για την αποστολή της σορού μιας γυναίκας από τη Γάζα αντί για τη Σίρι χθες «κατά βάρβαρη παραβίαση της συμφωνίας».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Today is a tragic day. It’s a day of boundless sorrow, of indescribable pain.

Four-year-old Ariel Bibas, his baby brother one-year-old Kfir and 84-year-old Oded Lifshitz were brutally murdered by Hamas savages. pic.twitter.com/7TMchvOZ9E

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 21, 2025