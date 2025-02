Το εξώφυλλο του Economist για τον Τραμπ: Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς

Οι αντίπαλοί του βρίσκονται σε ταραχή ενώ οι οπαδοί του περιχαρείς, σχολιάζει το βρετανικό περιοδικό και προσθέτει: «Με το blitzkrieg του, ο κ. Τραμπ προσπαθεί να μετατρέψει την προεδρία σε κεντρικό κλάδο της εκτελεστικής εξουσίας. Το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει προτού αρχίσει να ελέγχεται, εάν θα ελεγχθεί, και ποια Δημοκρατία θα αφήσει πίσω του».

Είναι μια μάχη για την ουσία της Αμερικής. Ο πρόεδρος λέει ότι τελειώνει με τη σπατάλη, την απάτη και την καταχρηστική γραφειοκρατία, αλλά οι αντίπαλοί του προειδοποιούν ότι καταστρέφει την ίδια την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Εκείνος λέει ότι φέρνει ειρήνη στον κόσμο και ευημερία στο εσωτερικό, εκείνοι προειδοποιούν ότι γκρεμίζει τις συμμαχίες που κρατούν τη Δύση ισχυρή. Εκείνος λέει ότι κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά, οι απέναντι προειδοποιούν ότι βυθίζει τη χώρα σε μια συνταγματική κρίση ή ακόμα και σε μια αυτοκρατορία Τραμπ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Economist.

