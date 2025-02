Ο Τραμπ επιμένει σε γραμμή Πούτιν: Η Ρωσία κρατάει τα χαρτιά για τερματισμό του πολέμου – Ναι, ο Ζελένσκι είναι δικτάτορας

Επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος σε μία ρητορική, που φαίνεται να δίνει ισχυρό αβαντάζ στη Ρωσία και προκαλεί βεβαίως πολλά χαμόγελα στο Κρεμλίνο.

Σε νεότερες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ότι η Ρωσία «κρατά τα χαρτιά» σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς έχει «καταλάβει πολλά έδαφη».

Συνεχείς επιθέσεις στον Ζελένσκι

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στο BBC ότι πιστεύει πως η Μόσχα θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει. Ο Τραμπ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον με το Air Force One, μετά την ομιλία του σε επενδυτική εκδήλωση στη Φλόριντα με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, όπου αποκάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δικτάτορα» για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια ημέρα.

Trump says Russia ‘have the cards’ in peace negotiations https://t.co/YX5fdXEI4D — BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2025

Ο Τραμπ εξοργίστηκε όταν ο Ζελένσκι, αντιδρώντας στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία από τις οποίες το Κίεβο είχε αποκλειστεί, δήλωσε ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ «ζει σε μία φούσκα παραπληροφόρησης» που ελέγχεται από τη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι οι Ρώσοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, το πιστεύω πραγματικά. Νομίζω ότι έχουν ένα μικρό προβάδισμα, επειδή έχουν καταλάβει πολύ έδαφος. Κρατούν τα χαρτιά», είπε ο Τραμπ στο BBC μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος.

Σε ερώτηση αν πραγματικά πιστεύει ότι η Ρωσία θέλει ειρήνη, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι».

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από νέα επίθεση κατά του Ζελένσκι στη Φλόριντα, όπου τον αποκάλεσε «δικτάτορα» λίγες ώρες αφότου είχε χρησιμοποιήσει τον ίδιο χαρακτηρισμό σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

WATCH: President Trump Takes Questions on Air Force One – 2/19/25 pic.twitter.com/kcG49a0TBJ — RSBN (@RSBNetwork) February 20, 2025

«Πώς να έχει αποδοχή όταν κάθε πόλη καταστρέφεται;»

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε πως η ανάρτηση του Τραμπ ήταν άμεση απάντηση στα σχόλια του Ζελένσκι περί «παραπληροφόρησης».

«Αρνείται να διεξαγάγει εκλογές. Έχει χαμηλή υποστήριξη στις πραγματικές ουκρανικές δημοσκοπήσεις. Πώς να έχει υψηλή αποδοχή όταν κάθε πόλη καταστρέφεται;» δήλωσε ο Τραμπ στη Φλόριντα. Το μόνο πράγμα στο οποίο ήταν πραγματικά καλός ήταν στο να παίζει τον Τζο Μπάιντεν σαν βιολί…Ένας δικτάτορας χωρίς εκλογές, πρέπει να κινηθεί γρήγορα ή θα μείνει χωρίς χώρα».

Trump attacks Zelenskyy: “He refuses to have elections. He’s low in the real Ukrainian polls … the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle … a dictator without elections, Zelenskyy gotta move fast or he won’t have a country left.” pic.twitter.com/fZCgrTE4WV

— Aaron Rupar (@atrupar) February 19, 2025

Η πενταετής προεδρική θητεία του Ζελένσκι επρόκειτο να λήξει τον Μάιο του 2024. Ωστόσο, η Ουκρανία βρίσκεται σε καθεστώς στρατιωτικού νόμου από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022, με αποτέλεσμα την αναστολή των εκλογών.

Ο Τραμπ προσπάθησε να αναδείξει το ζήτημα της δημοτικότητας του Ζελένσκι, ισχυριζόμενος ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ποσοστό αποδοχής μόλις 4%. Ωστόσο, το BBC Verify ανέφερε ότι δημοσκόπηση που διεξήχθη αυτόν τον μήνα έδειξε πως το 57% των Ουκρανών εμπιστεύεται τον πρόεδρό τους.

Εν τω μεταξύ συνέχισε την επίθεση, λέγοντας πως ο Ζελένσκι είναι ένας «μέτρια επιτυχημένος κωμικός» που «έπεισε τις ΗΠΑ» να ξοδέψουν 350 δισ. δολάρια.

«Ένας μέτρια επιτυχημένος κωμικός, ο Πρόεδρος Ζελένσκι, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξοδέψουν 350 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπουν σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδηθεί… Αλλά δεν έχουν πλέον να κάνουν με τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες με τις οποίες είχαν να κάνουν πριν από λίγους μήνες».

LIVE: Trump: “A modestly successful comedian, President Zelenskyy, talked the United States into spending $350B to go into a war that couldn’t be won… But they’re no longer dealing with the same United States they were dealing with a few months ago.” pic.twitter.com/YcXOMzlw7S — DailyKnower (@DailyKnower) February 20, 2025

Σολτς: Είναι απλώς λάθος

Ο χαρακτηρισμός «δικτάτορας» προκάλεσε ταχεία αντίδραση από ηγέτες της παγκόσμιας κοινότητας, με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να δηλώνει: «Είναι απλώς λάθος και επικίνδυνο να αρνείται κανείς τη δημοκρατική νομιμότητα του προέδρου Ζελένσκι».

Την Τρίτη, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν τις πρώτες δια ζώσης συνομιλίες υψηλού επιπέδου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, χωρίς την παρουσία της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ στη συνέχεια φάνηκε να κατηγορεί την Ουκρανία για τον πόλεμο, δηλώνοντας: «Δεν έπρεπε ποτέ να τον ξεκινήσετε. Θα μπορούσατε να είχατε κάνει μια συμφωνία».

Απαντώντας, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για ψέματα κατά τη «διαβόητη» συνάντηση της Τρίτης.

«Με κάθε σεβασμό στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως ηγέτη… ζει σε αυτή τη φούσκα παραπληροφόρησης», είπε.

Τη Δευτέρα το ραντεβού Τραμπ – Μακρόν

Εν τω μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως θα υποδεχθεί τον Γάλλο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Όπως είπε η συνάντησή τους θα γίνει πιθανότατα τη Δευτέρα.

