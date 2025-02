Διάσκεψη Μονάχου: Όταν έκλαψε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στην σοκαριστική ομιλία Βανς (Βίντεο)

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην δριμεία κριτική που άσκησε στους Ευρωπαίους την Παρασκευή ο Βανςς από το βήμα της Διάσκεψης, σημείωσε: «Μετά από αυτή την ομιλία, φοβόμαστε ότι η κοινή μας βάση αξιών δεν είναι πλέον τόσο κοινή».

Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «προς όλους τους Ευρωπαίους οι οποίοι μίλησαν ανοιχτά και επιβεβαίωσαν τις αξίες και τις αρχές που υπερασπίζονται».

Σε εκείνο το σημείο, και ενώ άρχισε να μιλάει για την στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεσπασε σε λυγμούς, αδυνατώντας να συνεχίσει, με τους παραβρισκόμενους να τον χειροκροτούν θερμά.

“We have to fear that our common value base is not that common anymore.” pic.twitter.com/dGH3gkloly

Πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χόισγκεν έγινε viral στο διαδίκτυο.

Σε αντιπαράθεση με την τωρινή του αντίδραση, όταν το 2028, παρακολούθησε, ως μέλος της γερμανικής αντιπροσωπείας, την ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αντέδρασε γελώντας – όπως βέβαια και άλλοι της ομάδας του, – όταν ο πρώτος προειδοποίησε αυστηρά τη γερμανική αντιπροσωπεία για την αυξανόμενη εξάρτηση της χώρας τους από τη ρωσική ενέργεια.

Αυτή η διαφορετική αντίδραση δεν διέφυγε της προσοχής των χρηστών των social media, που προχώρησαν σε ειρωνικά σχόλια.

Remember when Christoph Heusgen along with all the other top German diplomats in the UN burst out laughing when in 2018 Trump told them that Germany is totally dependent on Russian oil? Well this is him today, breaking into tears at the conclusion of the Munich conference. Sad! pic.twitter.com/Mb7LxDizYL

— Dispropaganda (@Dispropoganda) February 16, 2025