Λονδίνο: Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο – Απομακρύνθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι

Εξαιτίας της πυρκαγιάς απομακρύνθηκαν εσπευσμένα πάνω από 100 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 125 πυροσβέστες με 20 οχήματα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς στο πεντάστερο ξενοδοχείο Chiltern Firehouse, έναν πρώην πυροσβεστικό σταθμό που έχει μετατραπεί σε στέκι διασημοτήτων.

Around 100 people had to be evacuated after a fire broke out at the luxury Chiltern Firehouse in London, with 20 fire engines called to the blaze.

The hotel was due to host Netflix’s BAFTA Awards after-party but will likely require extensive repairs.https://t.co/J5t0ibyQyr pic.twitter.com/0dYkhc5QQQ

— Sky News (@SkyNews) February 14, 2025