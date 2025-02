Λευκός Οίκος: «Θα σας απελάσουμε», το μήνυμα για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου στο X για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μπορεί να φαίνεται πολύ ρομαντικό, από το φόντο τις καρδούλες και τους πρώτους στίχους ενός ποιήματος, αλλά μόνο αυτό δεν είναι.

Αντίθετα, είναι μια απειλή εναντίον των μεταναστών.

Στο φωτομοντάζ που έδωσε στη δημοσιότητα ο επίσημος λογαριασμός του Αμερικανού προέδρου εικονίζονται ο Τραμπ, με σοβαρό ύφος, και ο ειδικός σύμβουλός του για τη μεταναστευτική πολιτική Τομ Χόμαν, σε ροζ φόντο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσθέσει ακόμη και τη δική του εκδοχή ενός ποιήματος που, κατά παράδοση, συνδέεται με τη γιορτή των ερωτευμένων, στις 14 Φεβρουαρίου: «Κόκκινα τριαντάφυλλα και μπλε βιολέτες, μπείτε παράνομα και θα σας απελάσουμε».

Happy Valentine’s Day ♥️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025



Και φυσικά, δεν λείπει η ευχή: «Χαρούμενη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου», συνοδευόμενη από μια κόκκινη καρδούλα.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναρτήσει κανένα μήνυμα για του Αγίου Βαλεντίνου με παραλήπτρια τη σύζυγό του, Μελάνια.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ αντάλλαζαν ευχές κάθε χρόνο στις 14 Φεβρουαρίου και η πρώην πρώτη κυρία στόλιζε τον κήπο του Λευκού Οίκου με μεγάλες καρδιές από χαρτόνι.

Για την ιστορία το πρωτότυπο ποίημα που παρέφθειρε «χιουμοριστικά» (τρόπος του λέγειν) ο Λευκός Οίκος χρονολογείται από το μακρινό 1590 με δημιουργό τον Σερ Εντμουντ Σπενς (Sir Edmund Spense) ενώ από το 1784 απέκτησε την οριστική του μορφή ως «The rose is red, the violet’s blue, The honey’s sweet, and so are you». Εκτοτε βέβαια έχει χιλιάδες παραλλαγές και ρίμες.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP