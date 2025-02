Τσερνόμπιλ: Έκρηξη στη νέα σαρκοφάγο του 4ου αντιδραστήρα – Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας

Κατά την ίδια πηγή, η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά, όμως τα επίπεδα ραδιενέργειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό του Τσερνόμπιλ παραμένουν σε σταθερά και κανονικά επίπεδα.

Σύμφωνα με την ΙΑΕΑ δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανακοίνωσε πως η έκρηξη προκλήθηκε από ρωσική επίθεση με drone.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο, ενώ σημείωσε πως το τμήμα αυτό του σταθμού υπέστη ζημιές. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο η φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη έχει σβήσει ενώ «μέχρι στιγμής, τα επίπεδα ραδιενέργειας δεν έχουν αυξηθεί και παρακολουθούνται συνεχώς».

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025