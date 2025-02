Β. Ζελένσκι: Μην εμπιστεύεστε τους ισχυρισμούς του Πούτιν ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι έκανε την ανάρτηση αυτή στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνομιλία που είχε με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

«Μίλησα με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ. Συζητήσαμε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια διαρκή και πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία και συμφωνήσαμε ότι καμία διαπραγμάτευση με τον Πούτιν δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς μια ενιαία θέση από την Ουκρανία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ και συζητήσαμε τα βασικά μηνύματα και την ανάγκη συντονισμού των θέσεων όλων των Ευρωπαίων για την επίτευξη επιτυχών αποτελεσμάτων για ολόκληρη την Ευρώπη.

Τόνισα ότι η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος, με ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας και ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ήταν η πιο οικονομική για τους εταίρους. Μια άλλη βασική εγγύηση είναι η σοβαρή επένδυση στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας.

Προειδοποίησα επίσης τους παγκόσμιους ηγέτες να μην εμπιστεύονται τους ισχυρισμούς του Πούτιν ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο».

I spoke with Polish Prime Minister @donaldtusk. We discussed the conditions needed for a lasting and real peace in Ukraine and agreed that no negotiations with Putin can begin without a united position from Ukraine, Europe, and the U.S.

I informed the Prime Minister about my…

