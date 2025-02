Στη Γάζα η Ρομπέρτα Μέτσολα – Η πρώτη ηγέτιδα της ΕΕ που επισκέπτεται την περιοχή εδώ και μια δεκαετία

Η κ. Μέτσολα βρέθηκε στο πέρασμα της Ράφα, από όπου εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη και ισοπεδωμένη Γάζα.

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να κάνει το καθήκον της. Ο σταθμός μας EUBAM Rafah λειτουργεί τώρα στη Γάζα, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο», τόνισε η κ. Μέτσολα μέσω Χ.

Crossing into Gaza as humanitarian aid enters.

Europe will continue to do its part.

Our EUBAM Rafah station is now up and running in Gaza, playing a critical role. pic.twitter.com/BoWCGaRAMk

— Roberta Metsola (@EP_President) February 13, 2025