Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Μόναχο – «Πολλοί τραυματίες»

Δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Δεν έχουν γίνει ακόμη επισήμως γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ ήταν σε εξέλιξη διαδήλωση του συνδικάτου Verdi. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος της διαδήλωσης.

«Ένα άτομο βρισκόταν ξαπλωμένο στο δρόμο και ένας νεαρός συνελήφθη από την αστυνομία. Οι άνθρωποι κάθονταν στο έδαφος, έκλαιγαν και έτρεμαν», αναφέρει μία περιγραφή στo X. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Να σημειωθεί ότι στην πόλη ήταν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω της Διάσκεψης του Μονάχου, της οποίας οι εργασίες έχει προγραμματιστεί να αρχίσουν αύριο. Μία μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και οι αστυνομικοί εργάζονται για να επαληθεύσουν τι έχει συμβεί, είπε στο Reuters εκπρόσωπος των αρχών χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING: A car has driven into a group of people in the German city of Munich, leaving several people injured, police said. Officers are working to verify what has happened, a spokesperson said https://t.co/jhzy03KGIe pic.twitter.com/ODbCbKzgDh

— Reuters (@Reuters) February 13, 2025