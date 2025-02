Ουκρανία: «Μην μας αφήσετε έξω από τις συνομιλίες», αντιδρά η Ευρώπη μετά το τηλεφώνημα Τραμπ – Πούτιν

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν στο Παρίσι την Τετάρτη, λέγοντας ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία θα απαιτούσε τη συμμετοχή του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Παρίσι, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας τόνισαν για ακόμη μια φορά ότι καμία απόφαση για την Ουκρανία δεν πρέπει να ληφθεί «χωρίς το Κίεβο» και χωρίς συμμετοχή των Ευρωπαίων. «Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ κάνει δώρα στον Πούτιν –ουκρανικά εδάφη και “όχι” στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ– προτού ακόμη ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις;», διερωτήθηκε μέσω Χ ο Μάικλ ΜακΦολ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ρωσία (2012-2014).

«Η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν είμαστε μαζί. Και αυτό σημαίνει: με την Ουκρανία και με τους Ευρωπαίους», δήλωσε στο POLITICO η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ μετά την ανακοίνωση του Τραμπ. «Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι μαζί ώστε να επιστρέψει η ειρήνη στην Ευρώπη».

Μιλώντας επίσης στο POLITICO,η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας Μπάιμπα Μπράζε είπε: «Ο ουκρανικός οργανισμός σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες είναι ζωτικής σημασίας».

Σύμφωνα με την ίδια, ενώ οποιαδήποτε διπλωματία θα έπρεπε να εμπλέξει το Κίεβο, «για να υπάρξει επιτυχημένη ειρηνευτική συμφωνία, η Ρωσία πρέπει να αποδυναμωθεί στο πεδίο της μάχης. Η πολιτική, η οικονομία, η θρησκεία, τα μέσα ενημέρωσης, ο ιδιωτικός τομέας, η θρησκεία της Ρωσίας — όλα είναι προσανατολισμένα στον πόλεμο. Έτσι, η Ρωσία πρέπει να αναγκαστεί να σε ειρήνη».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, αντιδρώντας στην είδηση, έγραψε στο X : «Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ειρήνη. ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ. Η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εργαστούν σε αυτό από κοινού. ΜΑΖΙ».

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η επικεφαλής διπλωμάτης του μπλοκ, Κάγια Κάλας, ανήρτησε αργότερα στο X ότι «σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, η Ευρώπη πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο», προσθέτοντας: «Η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι άνευ όρων. Προτεραιότητά μας πρέπει τώρα να είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας και η παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

