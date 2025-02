Ο Τραμπ λέει ότι οι Παλαιστίνιοι «δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν» στη Γάζα – Υπόσχεται «ανάπτυξη του real estate»

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι σχεδιάζει την απομάκρυνση ολόκληρου του άμαχου πληθυσμού της Γάζας και την ανάπτυξη αυτού που ονόμασε «Η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Σύμφωνα με τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ, οι Παλαιστίνιοι «δεν θα είχαν» το δικαίωμα να επιστρέψουν στην περιοχή, όπως είπε ο Τραμπ στο Fox News, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σκεφτείτε το ως μια ανάπτυξη ακινήτων στο μέλλον. Θα είναι ένα όμορφο κομμάτι γης».

Donald Trump, on Gaza: “…I would own this. Think of it as a real estate development for the future. It will be a beautiful piece of land.”

Q: Will Palestinians have the right to return?

Trump: No, they wouldn’t. If they have to return now, it’d be years…it’s not habitable pic.twitter.com/qhu9E2aFNp

— Prem Thakker (@prem_thakker) February 10, 2025