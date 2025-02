PlayStation: Λειτουργούν και πάλι οι διαδικτυακές υπηρεσίες, μετά από 24 ώρες

«Όλες οι υπηρεσίες είναι λειτουργικές», ανέφερε σήμερα γύρω στις 03:00 ώρα Ελλάδος σε πολλές γλώσσες ο ιστότοπος του PlayStation Network (PSN), σχεδόν ένα 24ωρο έπειτα από μήνυμα στο X στο οποίο αναγνώριζε ότι υπάρχουν «δυσκολίες».

Network services have fully recovered from an operational issue. We apologize for the inconvenience and thank the community for their patience. All PlayStation Plus members will automatically receive an additional 5 days of service.

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 9, 2025