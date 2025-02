Γάζα: Απελευθερώθηκαν 3 όμηροι της Χαμάς

Οπλισμένοι μαχητές του παλαιστινιακού κινήματος είχαν προηγουμένως οδηγήσει τους τρεις ομήρους να ανέβουν σε εξέδρα προτού τους παραδώσουν στα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ.

Περιστοιχισμένοι από μαχητές της Χαμάς, οι όμηροι Ορ Λεβί, Ελί Σαραμπί και Οχάντ Μπεν Αμί, που φαινόντουσαν αδυνατισμένοι και αδύναμοι, αναγκάστηκαν να μιλήσουν στα εβραϊκά μπροστά στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, προτού παραδοθούν στη συνέχεια στα μέλη του Ερυθρού Σταυρού που θα τους μεταφέρει για να τους παραδώσει στις ισραηλινές δυνάμεις.

The 3 returning hostages are currently being accompanied by IDF and ISA forces on their return to Israeli territory, where they will undergo an initial medical assessment.

The IDF salutes and embraces the returning hostages as they make their way home to the State of Israel.

