Βραζιλία: Αεροπλάνο έπεσε σε οχήματα σε λεωφόρο του Σάο Πάολο – Δύο νεκροί

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ένα λεωφορείο να έχει πιάσει φωτιά μετά το συμβάν.

Προ ολίγου η πυροσβεστική έκανε λόγο για δύο νεκρούς.

BREAKING: A plane has crashed in the Barra-Funda region, west of São Paulo, Brazil, this morning around 7:20 am. The plane hit at least one bus on Avenida Marquês de São Vicente. There is no information yet regarding victims. pic.twitter.com/2fBcTGpjjp

