Ρωσία: Στις φλόγες εγκατάσταση με καύσιμα από επίθεση με ουκρανικά drones (βίντεο)

Την πυρκαγιά προκάλεσε ουκρανική αεροπορική επιδρομή με drones ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ μέσω Telegram.

«Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί» και «δεν υπάρχουν απώλειες», διαβεβαίωσε ο κ. Καντράτιεφ. Διευκρίνισε ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 19 οχήματα και άλλον εξοπλισμό.

Videos coming from the Lukoil refinery in Volgograd, Russia, show a large fire which seems to be bigger than the usual production flaring. The bystanders are saying that the facility is burning. pic.twitter.com/fLIeoWjHyR

— (((Tendar))) (@Tendar) February 3, 2025