Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Γάζας – Το σοκαριστικό σχέδιο για μία λωρίδα χωρίς Παλαιστινίους

Όπως εξήγησε οι Παλαιστίνιοι που ζουν εκεί θα πρέπει μάλλον να φύγουν – μια άνευ προηγουμένου πρόταση που θα άλλαζε δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και θα οδηγούσε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε περαιτέρω εκτοπισμό.

«Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας και θα κάνουμε δουλειά εκεί», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, περιγράφοντας αργότερα το όραμά του για την περιοχή ως μια νέα «Ριβιέρα».

«Θα την αποκτήσουμε και θα αναλάβουμε την ευθύνη να εξουδετερώσουμε όλες τις επικίνδυνες, μη εκραγέντες βόμβες και τα άλλα όπλα, να ισοπεδώσουμε την περιοχή και να απαλλαγούμε από τα κατεστραμμένα κτίρια», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι διατεθειμένος να στείλει αμερικανικά στρατεύματα για να καλύψουν το κενό ασφαλείας στη Γάζα, ο Τραμπ δεν το απέκλεισε.

«Όσον αφορά τη Γάζα, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Αν χρειαστεί, θα το κάνουμε. Θα αναλάβουμε εκείνο το κομμάτι και θα το αναπτύξουμε», είπε.

“The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn

— President Donald J. Trump (@POTUS) February 5, 2025