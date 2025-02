ΗΠΑ: Στα σύνορα με το Μεξικό ο Χέγκσεθ, στο πρώτο του ταξίδι ως Υπουργός Άμυνας

Ο κ. Τραμπ στρέφεται ολοένα περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του στο μεταναστευτικό. Ανέπτυξε χιλιάδες επιπλέον στρατιωτικούς στην περιοχή των συνόρων, χρησιμοποιεί μεταγωγικά αεροσκάφη για να μεταφέρονται μετανάστες χωρίς χαρτιά εκτός συνόρων και έχει πει πως θα ανοίξει στρατιωτικές βάσεις για την κράτησή τους, ανάμεσά τους τη φυλακή στο Γουαντάναμο.

Ο νέος πρόεδρος «θέλει 100% επιχειρησιακό έλεγχο των συνόρων — και θα το κάνουμε», ανέφερε ο κ. Χέγκσεθ χθες Κυριακή μέσω X, αναγγέλλοντας το ταξίδι για να επιθεωρήσει μονάδες στα σύνορα.

TOMORROW: I’ll be visiting our troops on the southern border.

POTUS wants 100% operational control of the border—and we will deliver.

BORDER SECURITY IS NATIONAL SECURITY. https://t.co/DBlbTcv7Nz

— Pete Hegseth (@PeteHegseth) February 2, 2025