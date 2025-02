Έξωση στους New York Times από το Πεντάγωνο αποφάσισε ο Τραμπ – Στη θέση τους η New York Post

Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η κίνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αφαιρέσει από τέσσερις ειδησεογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι New York Times, τους χώρους που τους είχαν παραχωρηθεί ως γραφεία στο Πεντάγωνο.

Επίσημη αιτιολογία, η δημιουργία «χώρου για άλλους».

Εκτός από τους New York Times, οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί National Public Radio, NBC News και Politico πρέπει επίσης να εκκενώσουν τα γραφεία τους μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Στη θέση τους, τα γραφεία θα πάρουν οι οργανισμοί New York Post, One America News Network, Breitbart News Network και HuffPost News.

Κάθε χρόνο, από ένας οργανισμός των έντυπων, των ιντερνετικών, των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών μέσων ενημέρωσης θα εναλλάσσονται στο Πεντάγωνο «ώστε να επιτραπεί σε όλους να έχουν τη μοναδική ευκαιρία να κάνουν ρεπορτάζ» μέσα από το Πεντάγωνο, αναφέρεται στο μνημόνιο.

«Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση να μας στερήσουν ένα θάλαμο μεταδόσεων στο Πεντάγωνο που χρησιμοποιούσαμε για πολλές δεκαετίες», δήλωσε μέσω email εκπρόσωπος του NBC News.

Το NPR εξέφρασε ανησυχία για την απόφαη και κάλεσε το υπουργείο Άμυνας να επεκτείνει τους χώρους γραφείων που είναι διαθέσιμοι ώστε όλοι οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, που καλύπτουν το Πεντάγωνο, να έχουν ισότιμη πρόσβαση.

Οι New York Times και το Politico δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για να σχολιάσουν εκτός του ωραρίου εργασίας.

Περισσότεροι από δύο δωδεκάδες ειδησεογραφικοί οργανισμοί μεταδίδουν από το Πεντάγωνο.

Η ένωση Pentagon Press Association, η οποία αντιπροσωπεύει τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το υπουργείο Άμυνας, εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία της γι’ αυτή την άνευ προηγουμένου κίνηση του υπουργείου Άμυνας να ξεχωρίσει μεγάλα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης».

Reuters/ΑΠΕ-ΜΠΕ