Γάζα: Νέα ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων σήμερα- Αγωνία για τον πατέρα που επιστρέφει χωρίς τα παιδιά του

Μεταξύ των ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι ο Γιάρντεν Μπίμπας, ο πατέρας των δύο τελευταίων παιδιών που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, μια υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Ο Γιάρντεν Μπίμπας επαναπατρίζεται, αλλά η σύζυγός του και τα δύο τους παιδιά- το ένα ήταν 10 μηνών όταν απήχθη και το δεύτερο 4 ετών- δεν έχουν επιστρέψει από τη Γάζα και η τύχη τους παραμένει άγνωστη. Είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της απαγωγής του και εθεάθη να αποχωρίζεται στη Γάζα τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Hamas freed Yarden Bibas and Ofer Kalderon in Khan Younes without the choas that we have seen two days ago, which threatend the whole deal https://t.co/NE40KsHscB pic.twitter.com/qjLjbVROwb

— Guy Elster (@guyelster) February 1, 2025