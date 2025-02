ΗΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με 6 επιβαίνοντες κοντά σε εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια (βίντεο, φωτογραφίες)

Το δυστύχημα συνέβη λίγα τετράγωνα από το Roosevelt Mall, ένα τριώροφο εμπορικό κέντρο σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Φιλαδέλφειας, της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος τύπου Learjet 55, που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance, είχε απογειωθεί με τέσσερα μέλη πληρώματος και δύο επιβάτες, ένα παιδί-ασθενής (κορίτσι) και τον συνοδό του (η μητέρα του παιδιού). Όλοι οι επιβαίνοντες ήταν Μεξικανοί, σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance. Το τζετ συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για βομβαρδισμένο τοπίο.

Αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων, ανέφερε η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας, αν και υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO

Η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά την αεροπορική τραγωδία με τους 67 νεκρούς στην Ουάσιγκτον, όπου επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Pedro Evangelista, an eyewitness to the small medical plane that crashed near a mall in Philadelphia, tells @LipofTV: “There was one guy, he was in front of the Dunkin’ Donuts, he was on fire.”

Follow live updates: https://t.co/e0wHefEWbz pic.twitter.com/bUooU35CrX

— ABC News (@ABC) February 1, 2025