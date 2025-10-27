Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία – Εντονα αισθητός σε Σάμο, Λέσβο, Ανατολικό Αιγαίο

Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία στις 21:50 το βράδυ της Δευτέρας.

Η δόνηση έγινε πολύ έντονα αισθητή στη Σάμο, τη Λέσβο, τη Χίο και άλλες περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 61 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλικεσίρ, το δε εστιακό του βάθος μετρήθηκε στα 11 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο. (ECMS) Aναθεωρημένη μέτρηση του Eυρωμεσογειακού τοποθετεί τον σεισμό στα 6,1 Ρίχτερ.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης (TRT) μεταδίδουν εικόνες αναστάτωσης στους κατοίκους, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στη Σμύρνη.

Κατέρρευσαν κτίρια

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα, ο δήμαρχος του Σιντίργκι, που βρέθηκε στο επίκεντρο της δόνησης, δήλωσε ότι στην περιοχή έχουν καταρρεύσει κτίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά από αυτά είχαν υποστεί ζημιές από τον προηγούμενο σεισμό, που έγινε τον Αύγουστο.

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, ανέφερε: «Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί αρνητικά δεδομένα και οι προσπάθειες κααταγραφής ζημιών στην περιοχή συνεχίζονται αδιάλειπτα. Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή. Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές μας σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό».

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ήδη βίντεο από τη στιγμή του σεισμού, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει προσώρας επαληθευτεί.