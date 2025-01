Ουάσιγκτον: Η στιγμή της σύγκρουσης όπως την κατέγραψαν τα ραντάρ

Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, το αεροσκάφος και το ελικόπτερο κινούνται το ένα προς το άλλο, πριν τελικά συγκρουστούν.

Supposed official ATC radar playback of the tragic American Airlines crash at DCA.

It looks like the Blackhawk flew across the path of AA 5342 as it made its turn for final approach, which could mean a blind spot collision. pic.twitter.com/9rYusGT95O

— The Big Picture (@Big_Picture_89) January 30, 2025