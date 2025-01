Βέλγιο: Έκλεισε ο εναέριος χώρος λόγω τεχνικού προβλήματος

Από την πλευρά του, ο διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι «λόγω τεχνικού προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, προς το παρόν δεν είναι δυνατή η εναέρια κυκλοφορία στο Βέλγιο».

Πρόσθεσε ότι δεν είναι γνωστό πότε θα επιλυθεί το ζήτημα.

Currently no air traffic in Belgium

Due to a technical problem at air traffic control, no air traffic is currently possible in Belgium. We have no idea yet how long this will last. Further updates will follow as soon as more information is available > All information for… pic.twitter.com/wsaJtfii1Y

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) January 30, 2025