Γάζα: Προειδοποίηση Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων – Κατηγορεί το Ισραήλ πως καθυστερεί την παράδοση βοήθειας

Οι αξιωματούχοι της Χαμάς προειδοποίησαν ότι αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει την απελευθέρωση ομήρων.

«Προειδοποιούμε ότι οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και η αποτυχία αντιμετώπισης τους (σ.σ. σε ό,τι αφορά την παράδοση βοήθειας) θα επηρεάσουν τη φυσική εξέλιξη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής κρατουμένων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς.

Άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς ζήτησε από τους μεσολαβητές να παρέμβουν για το ζήτημα.

#UPDATE Two Hamas officials have accused Israel of delaying the delivery of vital humanitarian aid to Gaza, as agreed in the ceasefire deal, and warned that it could impact the release of hostages. pic.twitter.com/mup55ZF4NC

